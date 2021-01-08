 

Ученый назвал место пребывания души человека после его смерти

08.01.2021, 9:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Душа, отделившаяся от тела после смерти человека, отправляется в параллельный мир, к такому выводу пришел профессор Роберт Поль Ланц.

Он считает, что душа в основе своей имеет энергию, которая не может исчезнуть из природы даже после кончины ее носителя.

Исследованием вопроса души и того, куда она попадает после смерти, занимались сотрудники Института регенеративной медицины в Медицинской школе Университета Уэйк Форест. Согласно теории Ланца, душа человека является его вырабатываемой энергией, которой необходимо куда-то переместиться после гибели тела. Этим местом может оказаться параллельный мир.

Ежегодно сторонников того, что Вселенных существует бесконечное количество, становится все больше. Все они могут существовать в одно время, но при этом не зависеть друг от друга. Попадая в параллельный мир, душа вновь воскресает, чтобы прожить новую жизнь.

Доказательств такой теории у профессора нет, он лишь вновь отметил, что в мире макрочастицы могут существовать в двух состояниях одновременно, поэтому и душа человека может вести себя подобным образом, если допустить ее наличие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Анастасия Решетова сообщила о продуктах, исключенных ею из рациона

09.08 / Врач-иммунолог опровергла информацию о тяжёлых последствиях COVID-19

26.09 / Навального пригласили преподавать на химический факультет Массачусетского технологического института

10.11 / В Роскачестве рассказали, когда смартфону требуется полный сброс настроек

03.11 / Володин выразил соболезнования в связи с терактом в Вене

30.07 / Мнение: Памятник в Берлине

27.12 / Почему не надо брать вещи умерших

26.08 / Сестра Бритни Спирс Джейми Линн намерена защитить траст певицы от притязаний ее отца

11.09 / Кто на самом деле будет управлять США в случае победы Байдена

30.06 / Звезда “Дневников вампира” Фиби Тонкин встречается с бывшим бойфрендом актрисы Бри Ларсон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска