Ученый назвал место пребывания души человека после его смерти

08.01.2021, 9:58, Разное

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Душа, отделившаяся от тела после смерти человека, отправляется в параллельный мир, к такому выводу пришел профессор Роберт Поль Ланц.

Он считает, что душа в основе своей имеет энергию, которая не может исчезнуть из природы даже после кончины ее носителя.

Исследованием вопроса души и того, куда она попадает после смерти, занимались сотрудники Института регенеративной медицины в Медицинской школе Университета Уэйк Форест. Согласно теории Ланца, душа человека является его вырабатываемой энергией, которой необходимо куда-то переместиться после гибели тела. Этим местом может оказаться параллельный мир.

Ежегодно сторонников того, что Вселенных существует бесконечное количество, становится все больше. Все они могут существовать в одно время, но при этом не зависеть друг от друга. Попадая в параллельный мир, душа вновь воскресает, чтобы прожить новую жизнь.

Доказательств такой теории у профессора нет, он лишь вновь отметил, что в мире макрочастицы могут существовать в двух состояниях одновременно, поэтому и душа человека может вести себя подобным образом, если допустить ее наличие.