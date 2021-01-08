Врач объяснил, как восстановить легкие после тяжелого COVID-19

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08.01.2021, 9:50, Разное
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Врач Леонид Дьяков объяснил, можно ли восстановить легкие после тяжелого протекания COVID-19. Он отметил, что в случае с легкой формой коронавирусной инфекции, никаких особенных отрицательных последствий нет.
Если человек перенес COVID-19 тяжело, у него развилась с пневмония, пациент находился в больнице под аппаратом ИВЛ, то могут начаться осложнения. Они затрагивают, прежде всего, дыхательную систему. Пораженная часть ткани легких заменяется соединительной, но последняя не может выполнять все функции первой. В течение длительного времени нередко наблюдается одышка, слабость, быстрая утомляемость, плохой аппетит и беспокойный сон. У ряда пациентов развивается депрессия.

По словам реабилитолога, легкие поэтапно восстанавливаются, поэтому есть все шансы полностью выздороветь. Для этого необходимо приложить определенные усилия. Человеку, переборовшему COVID-19, важно не забывать о дыхательной гимнастике, ее можно делать даже лежа. В данной процедуре главным является медленный выдох. Когда сил появится больше, упражнение рекомендуется выполнять на свежем воздухе.

Восстановить легкие отлично помогает плавание. Каждый клинический случай требует индивидуального рассмотрения, поэтому у разных пациентов может быть свой план реабилитации.



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