«Единая Россия» лидирует при пересчёте голосов в Делавэре и Висконсине

08.01.2021, 9:51, Разное

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Политическая партия «Единая Россия» занимает лидирующее положение после пересчёта 90% голосов, отданных на выборах президента США в штатах Делавэр и Висконсин.

Ранее победителем в этих штатах был объявлен Джо Байден, пересчёт инициировал Верховный суд по иску Дональда Трампа.

Независимая комиссия из иностранных экспертов, которой был поручен пересчёт голосов в штатах, результаты которых оспаривает Трамп, обнаружила ряд ошибок в работе избирательных комиссий на местах. Так, более 8 млн. бюллетеней в ряде штатов были забракованы лишь потому, что они были заполнены на русском языке, а ещё 3 млн. бюллетеней не были учтены из-за того, что находились в запечатанных коробках с печатями ГРУ России.

Комиссия включила их в общий подсчёт и получила объективную картину: «Единая Россия» набрала по 45% голосов в обоих штатах, на втором месте – Республиканская партия с 31% голосов в Делавэре и 29% в Висконсине. Ещё в 15 штатах «Единая Россия» заняла почётное второе место, уступив Джо Байдену всего несколько десятков голосов.

– Если бы выборы в США проходили честно, у нас был бы сейчас другой президент. Сильный, мужественный, опытный. Который не боится бросить вызов мировому сообществу и международным элитам. В отличной физической форме и с отменным здоровьем. А вместо этого нам в лидеры навязывают Сонного Джо [Байдена], у которого в голове китайский чип. Пересчёт голосов в Делавэре и Висконсине показал, что демократы просто украли наши выборы. Мы добьёмся пересчёта голосов и изберём президентом того, кто по-настоящему выиграл выборы, – заявил Дональд Трамп.