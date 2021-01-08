Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам

08.01.2021, 9:44, Новости дня

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Россиянам пояснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше миллиона рублей. В Федеральной налоговой службе уточнили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а лишь проценты по ним.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — говорится в документе на сайте ФНС.

В случае, если проценты зачисляются в счет пополнения того же вклада, то доход в виде таких процентов будет учитываться при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором производилось зачисление этих процентов.

С 1 января начал действовать налог на доходы граждан с процентов по банковским вкладам, размер которых в совокупности превышает 1 млн рублей, ставка составляет 13 процентов.