 

В знак благодарности за вакцину аргентинцы несут к посольству России пакетики с кокаином

08.01.2021, 9:31, Разное
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Необычная акция проходит в столице Аргентины – Буэнос-Айресе. Жители страны, где в конце 2020 года началась массовая вакцинация населения российским препаратом против COVID-19 «Спутник V», несут к дипломатическому представительству России маленькие непрозрачные пакетики с написанным на нём словом Gracias (спасибо). При распаковке «подарков» оказалось, что в них находился кокаин. 

«Мы хотели выразить свою благодарность России за вакцину и сделать русским что-нибудь приятное. У нас была идея пройти маршем возле посольства с полосатыми ленточками, которые в этой стране принято вешать на одежду или автомобили, но из-за ограничений нам нельзя этого делать. Мы погуглили новости о России на испанском и узнали, что русские дипломаты любят кокаин. Поэтому и решили их отблагодарить», – пояснил житель Буэнос-Айреса Хосе.

В российском посольстве заверили, что не употребили ни одного грамма кокаина, а всё содержимое пакетиков смывают в унитаз, что доставляет неудобство не только дипломатам. Жители соседних домов уже почувствовали странный запах и не могут использовать воду из-под крана для ряда хозяйственных нужд.

«Мы просим братский для нас аргентинский народ не нести больше к посольству пакетики с кокаином. Для нас самое большое удовольствие – это спасённые жизни аргентинцев», – сказал посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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