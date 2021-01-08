Оскар Айзек станет Лунным рыцарем в сериале Disney

08.01.2021, 9:06, Разное

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Американского актера Оскара Айзека утвердили на роль супергероя Лунного рыцаря в одноименном телесериале. Ранее главными фаворитами на эту роль были Кит Харингтон из «Игры престолов» и даже Дэниэл Рэдклифф.

Во время поисков исполнителя роли Лунного рыцаря уже упоминалось имя Оскара Айзека, активно сотрудничавшего со студией Disney, но в рамках вселенной «Звездных войн». Поэтому его не ожидали увидеть еще и в фильмах Marvel, учитывая, что он уже снимался в роли Апокалипсиса в одной из картин про «Людей Икс».

Сообщение о том, что Оскар Айзек утвержден на роль Лунного рыцаря, подтвердил оператор Грегори Миддлтон в Instagram. Премьера сериала ожидается на стриминговом сервисе Disney+, где в скором времени начнут показывать новые проекты Marvel под названием «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний Солдат».