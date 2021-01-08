 

Оскар Айзек станет Лунным рыцарем в сериале Disney

08.01.2021, 9:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американского актера Оскара Айзека утвердили на роль супергероя Лунного рыцаря в одноименном телесериале. Ранее главными фаворитами на эту роль были Кит Харингтон из «Игры престолов» и даже Дэниэл Рэдклифф.
Во время поисков исполнителя роли Лунного рыцаря уже упоминалось имя Оскара Айзека, активно сотрудничавшего со студией Disney, но в рамках вселенной «Звездных войн». Поэтому его не ожидали увидеть еще и в фильмах Marvel, учитывая, что он уже снимался в роли Апокалипсиса в одной из картин про «Людей Икс».

Сообщение о том, что Оскар Айзек утвержден на роль Лунного рыцаря, подтвердил оператор Грегори Миддлтон в Instagram. Премьера сериала ожидается на стриминговом сервисе Disney+, где в скором времени начнут показывать новые проекты Marvel под названием «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний Солдат».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / В Башкирии найдено тело женщины с кровоподтеками

24.06 / Личное: Чо лыбишься-то, разведёнка с прицепом?!

10.12 / Жуткая жизнь – Личное мнение

15.08 / Конец “Путинской алии” и начало “Коронной”

23.03 / Мнение: Субботняя тема

25.10 / The Barents Observer на русском

28.11 / В резиденцию принца Гарри и Меган Маркл переехала беременная принцесса Евгения

13.08 / Психолог: Лукашенко представляет себя незаменимым властелином

28.09 / Мнение: Карантин убивает, свобода лечит

11.11 / Как сухопутный динозавр переплыл океан?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска