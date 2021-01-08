 

Скончался пострадавший при беспорядках сотрудник полиции Капитолия США

08.01.2021, 8:53, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сотрудник полиции американского Капитолия, пострадавший в ходе беспорядков в здании Конгресса США, умер, сообщили в ведомстве.

«Сегодня [7 января] приблизительно в 21.30 [воскресенье, 05.30 мск] сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от ранений, полученных во время несения службы», – передает сообщение американского ведомства ТАСС.

«Сикник был привлечен к реагированию на ситуацию с протестами в среду, 6 января, в Капитолии США и был ранен, вступив в физический контакт с протестующими», – добавили в полиции.

Между тем глава полиции Капитолия Стивен Сунд объявил об отставке после беспорядков в столице США, передает RT со ссылкой The Hill. Также свои посты покинут полицейские приставы сената и палаты представителей.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Медведчук с женой пересекли границу оккупированного Крыма – СМИ

08.07 / В МВД сообщили о шестой жертве пожаров в Луганской области

30.08 / В Крыму ответили на идею Зеленского обсудить статус полуострова

14.09 / В России отменили конкурс концепций мавзолея без Ленина. С дня начала приема предложений прошло два дня

17.12 / Макрон заболел коронавирусом

02.07 / Украина будет вести переговоры с Ираном о компенсациях родным жертв рейса PS752 от имени всех пострадавших государств

30.11 / Казахстанский инвестор Сейсембаев: Украина – страна, в которой если ты при деньгах и власти – живешь в шоколаде. А для большинства людей нет справедливости

10.11 / Ефремов будет отбывать наказание в колонии, где содержались Кокорин и Мамаев

23.12 / Смартфоны Redmi 9 Power раскупили за полминуты

07.12 / На Украине решили увеличить финансирование «оборонки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска