Ангар загорелся на территории мебельной фабрики в Подмосковье

08.01.2021, 8:53, Новости дня

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На территории подмосковной мебельной фабрики «Бротекс» загорелся металлический ангар, площадь пожара увеличилась до 8 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

«На 08. 30 мск площадь пожар составляет 8 тыс. кв. метров, горит один ангар», – передает ТАСС сообщение ведомства. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в подмосковных Люберцах загорелся ресторан.