 

Инфекционист назвал места в Москве с наибольшим риском заразиться коронавирусом

08.01.2021, 8:53, Новости дня
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В московском транспорте выше вероятность распространения коронавируса из-за большого скопления людей, рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Безусловно, это в транспорте больше всего. Посмотрите, полные вагоны едут, на платформах тоже народ стоит, внутри автобусов – то же самое. Там, где скученность большая», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал, что для лучшей защиты от коронавируса в холодное время года следует надевать латексные перчатки под перчатки из шерсти или трикотажа.



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