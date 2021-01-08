 

Беспорядки в Вашингтоне. Глава полиции Капитолия подал в отставку

08.01.2021, 8:46, Новости дня
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Глава полиции Капитолия США Стивен Сунд подал в отставку после  массовых беспорядков в Вашингтоне и штурма здания Конгресса митингующими. Эту информацию озвучил официальный представитель полиции Капитолия США, сообщает CNN.

По словам представителя полиции Капитолия, отставка Сунда вступает в силу 16 января.

К уходу Сунда призывала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она добавила, что сержант по оружию и привратник Сената Майкл Стенджер также увольняется со своей должности.

6 января перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников “сохранять мир” и не применять насилие. 

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 

Трамп был не согласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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