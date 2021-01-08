 

«Центральный вайб». Россияне работают за еду

08.01.2021, 8:38, Разное
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Предприниматель Дмитрий Потапенко в гостях у Кирилла Мартынова.

Цены на базовые продукты питания постоянно растут: сахар, например, подорожал за год на 70%. Люди не могут больше поддерживать привычный уровень потребления и переходят на более дешевый рацион. Государство в свою очередь уверено, что остановить инфляцию можно советскими методами: запретив увеличивать цены.

Кто зарабатывает на продуктах, сколько денег россияне тратят на еду и при чем тут «продуктовые антисанкции и импортозамещение»? Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с предпринимателем Дмитрием Потапенко о наценках в торговых сетях и государстве, которое хочет вернуть нас в эпоху советской торговли.

«Центральный вайб » — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.

Ведущий: Кирилл Мартынов
Монтаж: Константин Скляров
Продюсер: Серафима Свердлова
Обложка: Анна Жаворонкова

Источник: Новая газета



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