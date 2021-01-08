 

В сиквеле «Хищника» ожидают увидеть Дуэйна Джонсона

08.01.2021, 8:18, Разное
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Исполнителем главной роли в блокбастере «Хищник» может выступить голливудский актер Дуэйн Джонсон. Официального подтверждения еще нет, но авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман полагает, что кандидатура рестлера сейчас рассматривается продюсерами.
Изначально создатели четвертого фильма планировали сделать свою картину самой масштабной в серии. Для этого они хотели пригласить на съемки Арнольда Шварценеггера, снявшегося в оригинальной ленте 1987 года, и Эдриана Броуди из «Хищника» режиссера Нимрода Антала и сценариста Роберта Родригеса.

Однако планы создателей сиквела могли поменяться из-за пандемии коронавируса, поэтому главной звездой фильма может стать Дуэйн Джонсон, наиболее известный по псевдониму Скала. Стоит отметить, что в оригинальной ленте в качестве Хищника выступало инопланетное существо, устроившее сафари на американских военных.



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