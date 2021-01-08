 

Признание Тодоренко заставило поклонников усомниться в ее начитанности

08.01.2021, 8:18, Разное
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Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что некоторые слова узнала после достижения 20-летнего возраста. Из-за этого ее подписчики в Instagram сочли, что она не читает книги.
Вместе с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом ведущая шоу «Орел и решка» сейчас отдыхает на Бали, где они проводят новогодние каникулы. Под одной из фотографий, которые знаменитость публикует в Instagram, она написала, что дети поколения альфа сейчас быстро всему учатся, а она о таких словах, как «фламинго», «антилопа», «авокадо» и «сафари» узнала только в 23-24 года.

Подписчики Тодоренко удивились такому признанию, поскольку о подобных словах часто пишут в рассказах. Из-за этого они решили, что телеведущая книги в руки не берет. Одна из пользователей Сети отметила, что по возрасту она не старше телеведущей, но об этих словах узнала давно. Поклонники посоветовали знаменитости больше учиться и увеличивать словарный запас.



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