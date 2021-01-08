 

Российские саперы разминировали почти 440 га территории в Карабахе

08.01.2021, 8:06, Новости дня
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Специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ за сутки обнаружили на территории Нагорного Карабаха и вывезли на уничтожение 1105 взрывоопасных предметов, сообщили в российском военном ведомстве.

«С 23 ноября 2020 года за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил очищено от неразорвавшихся боеприпасов почти 440 гектаров территории, около 165 километров дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обезврежено 21755 взрывоопасных предметов», – передает РИА «Новости» заявление Минобороны России.

Российские миротворцы в ходе работ по разминированию территорий применяют современные робототехнические комплексы, обнаруженные взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне или на месте с обеспечением всех мер безопасности.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские саперы очищают от мин Карабах.



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