Потерявшая из-за ревнивого мужа руку Маргарита Грачева станет ведущей ток-шоу

08.01.2021, 7:26, Разное

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На телеканале «Россия-1» в качестве ведущей впервые выступит Маргарита Грачева, лишившаяся руки из-за действий своего супруга. Она вместе с Леонидом Закошанским будет вести передачу «Близкие люди», где главной темой станут конфликты в семье.

Ранее Маргарита Грачева в основном была гостьей многочисленных передач. Известность в свою очередь она получила при трагических обстоятельствах. Ее муж отличался ревнивым поведением, в итоге он взялся за топор и обрубил своей супруге руку. Конечность спасти не удалось, но пострадавшей в итоге подарили бионический протез.

Предложение стать ведущей телепрограммы Маргарита Грачева считает для себя серьезным шагом и большой ответственностью. Она уверена, что справится с этим, поскольку уже прошла через подобные конфликты и знает, как помочь людям. Грачева призвала написать ей на почту тех, кому необходима помощь, они могут стать первыми участниками программы «Близкие люди».