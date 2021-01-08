Поклонники Королевой обрушились на нее с критикой за использование фотошопа

08.01.2021, 6:34, Разное

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Российская певица Наташа Королева решила поздравить своих поклонников с Рождеством, но неожиданно для себя столкнулась с их критикой. Ее подписчикам не понравилось, какое платье она выбрала, а также использование фотошопа.

Для поздравления Наташа Королева решила нарядиться в необычное платье с открытыми плечами, подчеркнувшее ее грудь. Хейтеры сочли, что певица специально подобрала такой наряд, чтобы выглядеть молодой и красивой. Кроме того, на фотографию был наложен фильтр, что от взгляда критиков тоже не скрылось.

Многие подписчики сравнили фотоснимок с открытками 30-х годов и заявили певице, что ей не стоит использовать программы для редактирования изображений, ведь она и так красива. Большинство поклонников оставили под фотографией огромное количество комплиментов. Стоит отметить, что ранее Наташе Королевой Тарзан сделал предложение руки и сердца, когда та находилась в Африке.