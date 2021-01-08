Цены на авиабилеты из Крыма и Сочи резко выросли

08.01.2021, 4:38, Новости дня

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Туристы сообщили в соцсетях о проблеме с возвратом из Симферополя и Сочи в Москву и Петербург в последние дни новогодних каникул. Так, у «Аэрофлота» с 7 по 12 января

распроданы все билеты эконом-класса на рейсы из Крыма, в наличии остались только билеты бизнес-класса по цене 172 тыс. 572 рубля.

У других авиакомпаний цены на билеты начинаются от 8 тыс. 690 рублей на пятничные рейсы, а 9 и 10 января – 11-12 тыс. рублей, передает TourDom.ru.

Возвращающимся из Сочи в Москву «Аэрофлотом» придется заплатить 18 тыс. 580 рублей, при этом у перевозчика доступны только билеты на ночные рейсы. Если возвращаться в воскресенье днем, то заплатить нужно уже 26 тыс. рублей. Такая же ситуация с билетами из Сочи в Санкт-Петербург: на прямые рейсы «Уральских авиалиний» и Nordwind они стоят от 17 тыс., авиакомпании «Россия» – от 19 тыс. Между тем недовольные туристы заявляют, что регулировать цены на билеты должно государство, в то время как эксперты не считают это необходимым, объясняя высокие цены логикой рынка. Отмечается, что после 13 января авиабилеты можно будет купить по доступным ценам. Например, Smartavia и Nordwind продают билеты из Сочив Москву за 4 тыс. 300 рублей, билеты «Аэрофлота» из Симферополя в этот день стоят 5 тыс. 860 рублей.

Ранее глава «Аэрофлота» Виталий Савельев сравнил нынешние цены на авиабилеты с советскими расценками. До этого он заявил, что в РФ рынок авиаперевозок вернется к прежним показателям быстрее, чем мировой и европейский.