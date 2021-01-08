Байден назвал кандидата на пост генпрокурора США

08.01.2021, 4:38, Новости дня

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Избранный президент США Джо Байден номинировал главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда на пост генпрокурора, говорится в заявлении офиса Байдена.

«Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о ключевых номинациях в минюст: судья Меррик Гарланд номинирован на пост генпрокурора. Лайза Монако номинирована на пост заместителя генпрокурора», – приводит РИА «Новости» заявление.

Гарланд известен прежде всего тем, что его выдвигал в Верховный суд президент Барак Обама, но республиканцы отказались даже рассматривать его кандидатуру в последний год президентства Обамы в 2016 году. Генпрокурор США возглавляет министерство юстиции и параллельно координирует ряд спецслужб, включая ФБР.

Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.