При пожаре в Москве погибли четыре человека

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08.01.2021, 4:38, Новости дня
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Во время пожара в квартире на западе Москвы погибли четыре человека, рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС.

«К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека», – передает сообщение ТАСС.

Уточняется, что пожар произошел на Беловежской улице, 39. В ходе тушения пожара с расположенных выше этажей были спасены пять человек. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщили в экстренных службах. По словам соседей, погибшие злоупотребляли алкоголем.

В пятницу в Москве произошел пожар, в котором погибли два человека. На следующий день при пожаре в квартире в Великом Новгороде погибли трое детей.



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