Мнение: Идите прямо в ад (с)

08.01.2021, 4:00, Разное

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Рей Бредбери.

Интервью журналу «Playboy», май 1996

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“…Но самое ужасное — это то, что еще 43 года назад я предвидел политкорректность.

– Неужто в «Фаренгейте»?

Да. Босс-пожарный в одном моменте там описывает, как всевозможные меньшинства одно за другим затыкают рот мыслящему обществу, приводя пример: «Евреи не любят литературных героев Фейгина и Шейлока — надо сжечь все книги с ними, запретить даже всякое упоминание. Черным не нравится негр Джим (в оригинале у Марка Твена — Nigger Jim. — Прим. перев.), сплавляющийся на пароме с Гекльберри Финном, — сожгите или хотя бы спрячьте все книги о Томе Сойере. Борцы за права женщин ненавидят Джейн Остен как слишком неудобную и старомодную — сорвать с нее голову! Апологетам семейных ценностей неугоден Оскар Уайльд — твое место на параше, Оскар! Коммунисты ненавидят буржуев — убить всех буржуев!..” Так все и происходит. Но если во времена «Фаренгейта» я писал о тирании большинства, то теперь я говорю о тирании меньшинств. В наши дни остерегайся и тех и других! Первые пытаются заставить тебя делать каждый день одни и те же вещи, вторые пишут мне, например, что стоило бы уделить больше внимания правам женщин в «Марсианских хрониках» или придумать больше чернокожих героев в «Вине из одуванчиков».

– Вы что-нибудь отвечаете на подобные письма?

Мой ответ обоим сборищам одинаков: большинство вы или меньшинство — идите к черту, прямо в ад, вместе со всеми, кто попытается говорить мне, что делать и как писать. Сейчас все общество разделилось на разнокалиберные меньшинства, которые на деле суть те же книгосжигатели — они жгут книги путем их запрещения. Вся эта политкорректность, разросшаяся одиозными дебрями в студенческих кампусах, — дерьмо собачье”.

Один из лучших фантастов 20 века, говоря о “тирании меньшинств”, очень правильно указал на первопричину явления – студенческие кампусы. Ленин в свое время призывал ради захвата власти в первую очередь брать “почту и телеграф” – но он был тактик. А вот в Америке КТО-ТО оказался куда умней и дальновидней: он понял, что куда более верный и надежный, хотя и долгий путь – брать университеты. Те самые студенческие кампусы. И их взяли. Хоть и не сразу, но тотально. И давно.

У меня был знакомый американец по имени Матвей, которую в 90е совершил реэмиграцию обратно в Россию. В 70е он, социолог по образованию, эмигрировал по еврейской визе, перебрался в США, там поработал в лучших американских университетах – Колумбийском и Йеле, в начале 90-х через USAID рванул назад. Когда я его спросил, как ему Америка, он заявил с нервным смехом, что особой разницы по сравнению с СССР он в тамошних вузах не почувствовал: везде, мол, собственно наука на втором плане, а превалируют какие-то не имеющие к науке соображения. Только в СССР – партийные, а в США – политкорректные, типа “баланса меньшинств”. Чтобы стать завкафедрой, в СССР надо было вступить в партию, а в США – быть нетрадиционной сексуальной ориентации или правильного, то есть небелого цвета кожи. И это он говорил в 90е про 80е!

Понятно, что нынешние слабые попытки сопротивляться победному шествию адептов политкорректности обречены – как был обречен с самого начала тот же Трамп. Люди подготовлены и вымуштрованы уже в нескольких поколениях! Не все – а именно те, кто “средний класс и выше”, вплоть до самого верха, до “элиты”. Ведь все-таки без высшего образования пробиваться наверх в тех же США могут только совсем уж самородки; все остальные так или иначе вынуждены проходить через мозгопромывочную машину тамошней университетской системы – а она (что особенно поразительно) не знает исключений. Ведь идеология политкорректности царит в них ВЕЗДЕ безраздельно.

(как такое могло случиться – отдельный интересный вопрос; в том же совке подобное единообразие достигалось неустанной заботой партийного контроля, обеспеченного всей госмашиной, во всех вузах; в США вроде бы все вузы частные, то есть, по идее, могут выкобениваться в любую сторону кто во что горазд – но нет, на деле дисциплина именно в идеологическом плане – высочайшая, лесбиянкам везде почет; как так – черт его знает)

Такая система, понятно, создает огромный разрыв между американским “низом”, не пропущенным через кампусы, и всей остальной, более благополучной Америкой, и пропасть взаимного непонимания и раздражения только растет. Трамп в каком-то смысле – продукт этого разрыва, он – дитя “элиты”, который рискнул поставить именно на нижние, “неохваченные” политкорректностью слои – и не прогадал.

Но – дорогой ценой. Ценой оказалась та самая иррациональная ненависть не только всей “элиты”, но и большей части американского “среднего класса”, а также – университетской молодежи, а в еще большей степени – университетской профессуры, то есть – всей индоктринированной публики, пропущенной сквозь американскую систему высшего образования. То есть – буквально тех, кого целенаправленно в течение всех 5-6 лет обучения учили ненавидеть таких, как Трамп, учили ПРЕВЕНТИВНО, еще до того, как сам Трамп решился пойти во власть.

Удивительная, конечно, история. Глобальный замысел. Но он сработал.

В 90-е, очевидно, система еще не схватилась бетоном, была еще мягка; сейчас-то, понятно, “интервью Рея Бредбери” без шансов увидеть даже в Плейбое… Да и самому Плейбою, очевидно, недолго осталось.