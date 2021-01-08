Бойца MMA убили во время массовой драки в Дагестане

08.01.2021, 3:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Махачкале зарезали бойца смешанных единоборств. Инцидент произошел 6 января во время схода местных жителей, собравшихся в связи с убийством мужчины, который боролся с распространением наркотиков.

По предварительным данным, между участниками схода и родственниками предполагаемого убийцы произошла массовая драка, передает «АиФ Дагестан».

Подозреваемый в убийстве бойца смешанных единоборств задержан. Кроме того, в отделение полиции были доставлены около десяти участников массовой драки.

Напомним, в октябре в кафе дагестанского Хасавюрта два местных жителя расстреляли известного бойца MMA Шамиля Абдулмуслимова.