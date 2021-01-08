Администрация Трампа решительно осудила штурм Конгресса США

08.01.2021, 3:46, Новости дня

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и действующая американская администрации решительно осуждает беспорядки и штурм Конгресса США, сообщила пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни.

«Вчера мы видели, как группа нарушителей общественного порядка подрывала легитимные права <…> многих тысяч людей, которые пришли мирно выразить свое мнение в столице нашей страны», – приводит слова пресс-секретаря Трампа ТАСС.

«Те, кто с помощью насилия учинил штурм в нашей столице, – это полная противоположность всему, за что выступает эта администрация», – подчеркнула Макинэни.

«Насилие, свидетелем которого мы стали вчера в столице страны, было отвратительным и достойным осуждения», – сообщила пресс-секретарь действующего американского президента.

«Мы – [действующий] президент [США Дональд Трамп] и эта администрация – осуждаем его самым решительным образом. Это неприемлемо, и те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона», – подчеркнула Макинэни.

«Главной ценностью, которой придерживается наша администрация, является то, что все граждане имеют право жить в безопасности, мире и свободе. Те, кто работает в этом здании (Белом доме), трудятся над тем, чтобы гарантировать упорядоченную передачу власти. Сейчас время объединиться Америке, вместе отвергнуть то насилие, которое мы видели. Мы единый народ», – сообщила пресс-секретарь действующего американского президента.

Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.