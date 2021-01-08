Мнение: Герои демократии
08.01.2021, 3:10,
Разное
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Герои демократии в Гонконге и бунтовщики штурмующие Капитолий.
"Прекрасное зрелище"(c) Нэнси Пелоси и ее занятое место
"Мы стоим вместе с народом Гонконга" (с) Майк Помпео против "Беззаконие и беспорядки всегда недопустимы" (с) Майк Помпео
"Народ Гонконга посылает в мир волнующее послание" и "Это не протест, это мятеж".
Китайцы из Global Times угарают над американским двоемыслием и лицемерием.
Источник: Colonel Cassad
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