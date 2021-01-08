Мнение: Куда они ведут (ответы на все вопросы)

08.01.2021, 3:08, Разное

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Нашел тут прекрасный, невероятно познавательный ОБЗОРНЫЙ текст, содержащий ответы на практически все основные вопросы типа “что же такое, черт возьми, происходит сейчас с западной цивилизацией??” Текст, сразу предупреждаю, длиннющий; но, если по мне, этот его “недостаток” совершенно ничтожен на фоне непередаваемого интеллектуального ощущения при его чтении. Даже не знаю, с чем сравнить; ну, что-то вроде того, как если бы у тебя что-то чесалось днями и годами в каком-то недоступном месте на теле; чешется, чешется – а почесать не можешь!

И тут с каждым абзацем – как будто добираешься до этого зуда, и – чешешь вволю, и зуд – стихает… Почти оргазм. Хотя послевкусие (опять же предупреждаю) довольно страшное, чего уж скрывать. Выбирайте, что вам лучше: состояние зуда или состояние безысходности. Выбор непрост.

И для тех, кто уже утратил (ненужную в дивном новом мире) способность читать более трех абзацев, дам кратчайшую выжимку. Общая идеология “вокизма”, как я ее понял – своеобразный “культурный марксизм”, некая помесь идей Маркса и Фрейда. Основная идея – угнетение в обществе происходит не только (и не столько) через прямое государственное принуждение и насилие, но и через все – вообще все! – проявления “угнетающей цивилизации”: культуру, науку, литературу, быт и т.д. Всё выстроено так, чтобы угнетаемые САМИ признавали свое угнетение “нормальным” и “единственно возможным”. Угнетение осуществляют белые цисгендерные мужчины, весь этот мир выстроен для них и под них, и ПОЭТОМУ главная цель – максимально унизить белых цисгендерных мужчин, отобрать у них их культуру, их литературу, их быт и их науку. Впрочем, “отобрать” тоже не удастся, поэтому более общая задача – разрушить. “Мозгом” этой операции станут сами же эти белые мужчины (не все, далеко не все), а орудием и “мускулами” – многообразные меньшинства.

А теперь – полный текст!

“Я не так давно прочел “Cynical Theories” Плакроуз и Линдзи. Это такое очень сухое, систематическое, безэмоциональное изложение woke-идеологии. Исторические корни, философское обоснование, практическое примененние… Мне казалось, что я и так более не менее знаю, о чем идет речь, но все равно с какого-то момента я не мог избавиться от ощущения, что заглядываю в какую-то ужасающую воронку…

У меня нет особых иллюзий: это очень цельная и убедительная картина мира, с которой невозможно спорить в силу ее абсолютной закытости в самой себе. Для молодого человека, который пытается как-то определиться в этом мире, она представляет величайший соблазн. Тем более что ее уже приняли на вооружение большинство крупнейших корпорации и практически все культурные институции. Умение изъясняться на ее языке и демонстрация полной приверженности ее принципам является практически необходимым условием попадания в управляющую элиту . Это как если в живете в Советской России 20-х годов и вам 20 лет.

Все это означает смертельную угрозу для всей нашей цивилизации. Это практически смертный приговор.

Мне хотелось бы написать про эту книжку подробно, но тут я нашел великолепноее ее изложение в ЖЖ юзера ivanov-petrov, который, в свою очередь перепечатал его из ЖЖ неизвестного мне redstarcreative. Перепечатаю теперь его и я. По-моему, этот совершенно необходимое минимальное знание о том, что с нами происходит, и чего дальше ждать. Во всяком случае, когда вы слышите про Equity, Diversity, Inclusion, Whiteness, то неплохо бы представлять себе, что конкретно имеют в виду те, кто употребляет эти термины осознано.

……………………..

Идеология wokeism’а или социальной справедливости (СС) еще ждет своего исследователя. Попытаюсь дальше вкратце перечислить основные корни и положения этого интеллектуально-философского активистского течения.

Модернизм.

1. Началось все, если игнорировать ранних утопистов, конечно с Маркса. Маркс добавил к философии, в числе прочего, во-первых, представление о том, что общественная наука должна не изучать принципы функционирования общества, а менять общество (активизм). Вторая важная нам мысль Маркса – теория конфликта, т.е. представление что общественные силы (разделенные в его понимании по экономическому признаку) находятся в постоянном конфликте с нулевой суммой за материальные ресурсы, власть и возможнoсти для самореализации. Третья релевантная идея – предположение о том, что массы держатся в подчинении в том числе и при помощи культуры, созданной господствующим классом; то, что в целом впоследствии критики назвали культурный марксизм.

2. Франкфуртская школа, в попытках разобраться, почему же пролетарской революции на Западе не случилось, соединив идеи Маркса и Фрейда, решила, что причина – то, что они назвали структурным или системным угнетением. Пролетарские массы интернализировали угнетение потому что последнее присутствует во всех общественных институтах: семья, церковь, культура, мораль и нормы приличия.

Ее представитель Макс Хоркхаймер в 1934 сформулировал основные положения того, что сейчас в западных вузах преподают как критическую теорию. Общественные науки должны четко понимать конечную точку общественного развития (коммунизм), искать и находить недостатки общества, под которыми понимаются расхождения между текущей ситуацией в обществе и конечной точкой, а также организовывать деятельность по социальному активизму.

В то же время в итальянской тюрьме, коммунист Антонио Грамши пишет о том, что единственный способ осуществить значимые социальные изменения – медленно и планомерно оккупировать (путем устройства туда на работу) все общественные институты: университеты, школы, госслужбу, газеты, театры (Долгий марш). Потом Европе на некоторое время стало не до общественных наук, а затем пришел второй большой компонент идеологии СС – постмодернизм.

Постмодернизм.

Если у марксистов и последователей все еще присутствовал материализм – представление о том, что существует объективная реальность, совпадение представлений о которой с ее проявлениями есть истина, то постмодернизм покончил с этим пережитком XIX века.

3. Мишель Фуко успешно запустил в ноосферу идею о том, что реальность, даже если она и существует, неважна и недоступна. Знания неполны, чувства неточны; то, что в обществе считается истиной формирует тот, у кого есть власть. Истина – социальный конструкт, продукт общественной системы. Наука, к примеру, процесс осуществления власти через претензию на знание истины. Власть применяется через дискурс. Дискурс – то, что допустимо говорить о каком-либо событии или явлении. Все общество, сознательно или нет, принимает участие в создании и формировании дискурса. Так появился еще один ключевой тезис идеологии СС – о принципиальной недоступности истины.

4. Герберт Маркузe в работе 1965 г. “Одномерный человек” впервые сделал вывод, что культурное доминирование и консьюмеризм настолько расчеловечили обывателя, что социальный активизм возможен только альянсом из либеральной интеллигенции (мозг) и этнических меньшинств (мускулы). Имя самой известной его студентки, Анджелы Девис, знает каждый советский человек. Его студенты сыграли значительную роль в бунтах середины 70-х. Он же – автор эссе “Репрессивная толерантность”, где сформулирована очень актуальная сейчас идея, что настоящая толерантность состоит в агрессивном неприятии согласия (других людей) с любыми идеями, несоответствующими его представлениям об истинной свободе.

5. Вот мы и добрались до ключевого инструмента идеологии СС – деконструкции. Деконструкция придумана философом-постмодернистом Жаком Деррида для анализа текстов, понятий и значений. Если формулирование понятий – осуществление власти, то деконструкция – анализ высказывания, текста или понятия до тех пор, пока не прояснится, кем и в целях доминирования над кем оно сформулировано. Дальше произошло соединение элементов марксизма, критической теории и постмодернизма в единый всепобеждающий комплекс идей, захвативший в конечном итоге интеллектуальный мир.

Wokeism.

Итак, представления об истине прошли путь от “объективная реальность” к “твоя/моя реальность”, следующий шаг – “моя реальность как женщины, гея, черного или трансгендера”.

6. Постмодернизм установил, что представления о реальности формируются с целью осуществления доминирования одной общественной группы над другой, и истина принципиально недоступна. Критическая теория в целом приняла понятия и инструментарий, но внесла одно уточнение: если все на свете есть осуществление доминирования и власти, то единственный объективный опыт, не поддающийся деконструкции – опыт подвергшегося насилию или угнетению. Таким образом, мы можем отличить объективное и реальное от деконструируемого или иллюзорного по тому, слушаем мы угнетателя или угнетенного. Единственный критерий реальности – lived experience, или нарратив человека, пережившего опыт угнетения.

7. Ключевой элемент уже современной нам идеологии социальной справедливости – интерсекциональность, сформулированная Кимберли Креншоу в 1991 в небольшой, но эпохальной работе “Исследуя границы”, критикующей движение борьбы за гражданские права.

Границы здесь – границы борьбы за гражданские права, где, по представлениям Креншоу (черной феминистки, это не констатация фактов о ней лично а культурно-философское течение), борьба чернокожих за расовое равноправие концентрируется на мужчинах, а борьба феминисток – на белых женщинах. Таким образом, она сама оказывается не только испытывающей два угнетения по цене одного (т.е. интерсекционально), – расовое и по признаку пола, – но и оказывается за теми самыми границами.

Ключевым элементом личности, таким образом, становится осознание всех граней своего угнетения по уникальным для себя внешним признакам. Она же придумала писать расовый идентификатор Black с заглавной буквы; Black здесь не внешние признаки расы, а общий опыт угнетения по расовому признаку; единственное, что у людей (по представлениям этой группы интеллектуалов) вообще может быть общего. Эта работа же также положила начало тому, что на языке идеологии СС называется progressive stack или иерархия угнетения. Тот из присутствующих, кто испытывает наибольшее количество аспектов угнетения, т.е., к примеру, черная лесбиянка-трансгендер с инвалидностью, представляет наиболее близкую к реальности картину мира и имеет право на приоритет в высказывании своего мнения и командный голос в активистской деятельности.

8. Вот мы и подошли к текущим событиям. Идеология wokeism’а или социальной справедливости в настоящее время считает, что:

– общество находится в постоянном конфликте за власть, ресурсы и возможности между белыми мужчинами-угнетателями и маргинализированными группами;

– весь дискурс создан и поддерживается белыми гетеросексуальными мужчинами с целью угнетения маргинализированных групп, даже и особенно если белые мужчины это не осознают или отрицают;

– традиционные инструменты белого человека, такие как научный метод или либерально демократическое государство являются инструментами угнетения, не подходят для маргинализированных групп и должны быть деконструированы;

– единственная доступная человеку объективная истина – опыт угнетения; единственное, что может связывать людей – совместный опыт угнетения;

– наиболее полным знанием о реальности обладают наиболее угнетенные представители меньшинств, особенно нескольких сразу;

– общество, таким образом несправедливо и подлежит переустройству путем деконструкции поддерживающих угнетение институтов: семьи, государства, культуры, белых мужчин; – белые в борьбе за переустройство общества могут быть только союзниками (allies), их роль состоит в выполнении команд маргинализированных меньшинств;

– если представитель угнетенного меньшинства (к примеру, чернокожий) не считает необходимым деконструкцию институтов, он больше не Black так как инериоризировал whiteness и отказался по факту от своей идентичности;

– цель переустройства общества определяется как equity, diversity и inclusion.

В дополнение к описанным мною основным положениям идеологии, я забыл добавить главное: что это, в представлении носителей, за система, которую надлежит деконструировать? Называется она фаллологоцентрическая гетеронормативная патриархия или whiteness (в отличие от Blackness, обязательно с маленькой буквы).

Это комплекс понятий, представлений о реальности, методов познания мира и общественных институтов, созданных белыми гетеросексуальными мужчинами для маргинализации и угнетения расовых меньшинств, LGBTQIA+ и женщин (порядок неслучаен), АКА современная технологическая либерально-демократическая западная цивилизация. В числе подлежащих деконструкции – такие институты угнетения как гетеросексуальная семья, наука вообще и точные науки в частности, технологии массового производства и евроатлантическая культура, в особенности элитарная.

Итак, о diversity, inclusion и equity, сокращенных критиками в акроним DIE.

Diversity – цель и процесс достижения такой композиции населения страны или сотрудников организации, в результате которой представлен весь ассортимент реального опыта, т.е. опыта угнетения и всевозможных пересечений разных аспектов такового. Начинается с требования нанять/пустить одного трансгендера, женщину или представителя BAME, а заканчивается требованием полного паритета (см. equity).

Inclusion – представление о недопустимости в стране или организации травматического опыта, напоминающего маргинализированным группам об угнетении. К мерам по достижению относятся триггер-предупреждения, цензура и деплатформинг, а также safe spaces – расово-сегрегированные пространства, где у представителей меньшинства есть возможность избежать травматического опыта созерцания белых угнетателей.

Equity – равенство результатов (в отличие от equality – равенства возможностей и равенства перед законом; это как раз институт угнетения). Состоит в предоставлении исторически угнетенным меньшинствам бОльших стартовых возможностей (позитивная дискриминация), а также исправления любого финального неравенства как продукта системного угнетения.

Если у вас остались вопросы и вы живете и работаете в США, Великобритании, Австралии или Новой Зеландии, можете спросить члена Diversity and Inclusion Committee, который несомненно присутствует в вашей организации, будь она государственная или частная”.

Вот всё. Просто (когда знаешь) и страшно.

Однако diversity, inclusion и equity, сокращенных критиками в акроним DIE – это особенно прекрасно. Попытался представить, как бы это должно быть по-русски: Унификация (equity), Многообразие (Diversity), Равенство (опять equity), Инклюзия (Inclusion) – сокращенно УМРИ. ТакЪ!