Биткоин подорожал до 38 тыс. долларов

08.01.2021, 2:54, Новости дня

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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, достигнув отметки в 38 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

В ходе торговой сессии в четверг биткоин в пике достигал $38,1 тыс., передает ТАСС.

Накануне стоимость криптовалюты превысила отметку в 35 тыс. долларов.

Выстреливший в прошлом году биткоин открыл 2021 год новым взлетом – всего за несколько дней он подорожал на 20%. Споры о том, что биткоин может потеснить золото в качестве защитного актива в кризисы, лишь разгораются, а от криптовалюты ждут новых исторических рекордов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго еще будет дорожать биткоин и где потолок этого роста.