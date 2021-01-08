Порошенко заявил, что шокирован событиями в США

08.01.2021, 2:54, Новости дня

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Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко назвал штурм Капитолия в Вашингтоне вызовом для американской демократии отметив, что он глубоко шокирован случившимся.

«Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики», – написал Порошенко в Twitter.

При этом он выразил уверенность, что американский народ «встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка».

«Украина солидарна с Вами!» – отметил Порошенко.

Ранее в Москве отреагировали на беспорядки в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам. В ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.