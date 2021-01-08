Опрос: Почти половина республиканцев поддерживает захват Капитолия

08.01.2021, 2:54, Новости дня

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Многие сторонники Республиканской партии США (45%) активно поддерживают захват протестующими Капитолия, свидетельствуют результаты опроса британской международной интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov.

Британская международная интернет-компания по исследованию рынка и анализу данных YouGov провела прямой опрос среди 1397 зарегистрированных в США избирателей, которые слышали о захвате Капитолия сторонниками американского президента Дональда Трампа.

Опрос, результаты которого опубликованы на сайте YouGov, показал, что «большинство [опрошенных] (62%) избирателей, которые слышали о захвате протестующими Капитолия, воспринимают эти действия как угрозу демократии. Демократы (93%) в подавляющем большинстве видят это именно так, большинство (55%) независимых [избирателей] также согласны [с такой трактовкой событий]. Однако среди [избирателей от] республиканцев только четверть (27%) считают, что это [поведение] должно рассматриваться как угроза демократии, а две трети (68%) считают иначе».

«На самом деле многие республиканцы (45%) активно поддерживают действия тех, кто находился в Капитолии, хотя столько же выразили свое несогласие [с протестующими] (43%)», – говорится в результатах исследования.

«Среди всех [опрошенных] избирателей почти две трети (63%) говорят, что они «решительно» выступают против действий сторонников президента Трампа, а еще 8% говорят, что они «в некоторое степени» против того, что произошло», – говорится в результатах опроса.

«В целом каждый пятый избиратель (21%) говорит, что поддерживает происходящее в Капитолии. Те, кто считает, что фальсификация избирателей [во время прошедших в ноябре 2020 года в США выборов] имела место и повлияла на исход голосования, особенно склонны считать сегодняшние события оправданными – [таковых] 56%», – свидетельствуют данные социологов.

«В то время как 59% избирателей, осведомленных о событиях в Капитолии, воспринимают их как более жестокие, чем более мирные (28%), для республиканцев все наоборот. От 58% до 22% республиканцев считают происходящее [в Капитолии] скорее мирным [протестом], чем насильственным», – говорится в результатах опроса.

Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.