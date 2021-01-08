Обозреватель Рудковский: Отставка Лукашенко и транзит власти – вряд ли события ближайших месяцев

08.01.2021, 2:36, Разное

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За минувший год Александр Лукашенко испробовал множество способов для удержания власти. Была попытка обвинить Россию во вмешательстве в политические дела братской републики, позже в качестве врага Батька использовал собирательный образ Запада.

На данный момент можно сказать, что все уловки последнего диктатора Европы сработали, поскольку власть осталась при своем, а гражданское общество в Белоруссии оказалось в значительной степени демотивировано. Академический директор BISS Петр Рудковский выразил мнение, что любые тактические действия Лукашенко сейчас направлены на то, чтобы выиграть время.

Батьке необходимо придумать надежный способ если не сохранить положение, то уйти в тень максимально безопасно. Ранее вариант отставки и вовсе не рассматривался, но нынешняя ситуация вынуждает брать на вооружение все способы решения вопроса. При этом шансы на осуществление замыслов Лукашенко остаются невысокими, подчеркнул Рудковский.

При этом краха диктаторского режима в ближайшее время также ждать не стоит, сообщил эксперт изданию “Белорусы и рынок”. По словам обозревателя, расследование преступлений силовиков, отставка главы государства и транзит власти – это вряд ли события ближайших месяцев.