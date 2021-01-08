Вышлют и домучают?

08.01.2021, 2:26, Разное

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Чеченцы в Австрии под страхом депортации

Январь 07, 2021 Анна Пейсахова

Акция в Австрии против депортации чеченцев, 27 декабря 2020 года

В начале декабря из Вены в Россию вылетел самолет с 27 депортированными уроженцами Чечни на борту. Часть из них так и не вышли на связь с родными в Европе. С тех пор чеченская диаспора Австрии пребывает в напряженном ожидании. Как говорят собеседники Кавказ.Реалии, заранее о планах на высылку власти не предупреждают.

Накануне Нового года в Вене прошли митинги против выдворения уроженцев Чечни. После этого второй депортационный рейс, запланированный на последний день декабря, был отменен.

Среди кандидатов на высылку – отбывшие срок в австрийских тюрьмах за различные правонарушения, а также те, кому отказали в статусе беженца. Часть выдворенных пострадали несправедливо, считает руководитель “Совета чеченцев и ингушей в Австрии” Шайхи Мусаитов.

Слово “депортация” для чеченского народа звучит крайне болезненно

“В депортационных тюрьмах действительно находятся люди, которые, не зная закона, что-то нарушили. Есть и те, кто маленьким в Австрию приехал с родителями или здесь родился. В основном выдворяют молодых парней. Часть – не знают русский язык и чеченские обычаи, их менталитет изменился. Из “чеченской почты” (личные сообщения, WhatsApp-группы. – прим. ред.) знаю, что наши земляки тут находятся в ожидании, настроение плохое было на Новый год. Говорят, что в середине января будет очередной рейс. Все общество в тревоге. Сказывается послевоенный синдром”.

Угрозу депортации усугубляет пандемия и связанные с ней ограничения, добавляет Мусаитов: “Чуть нарушил закон – высылка. Опять над нами висит дамоклов меч. Слово “депортация” для чеченского народа звучит крайне болезненно”.

По его словам, авторитетные члены диаспоры стараются перевоспитать молодых чеченцев, угодивших в австрийскую тюрьму: “Мы с ними работаем, помогаем им учиться. От нас каждый месяц к ним ходят люди, беседуют, обучают нашему менталитету. Высылают в основном тех, кто сидел в тюрьме. А также тех, кому Австрия отказала в статусе беженца. Те, кого посадили, в основном поплатились за то, что вступились за честь чеченских девушек, дрались за землячек”.

Мусаитов подчеркивает, что австрийская полиция не идет на диалог с диаспорой. Списки тех, кого ждет высылка, так и не предоставили “Совету чеченцев и ингушей в Австрии”, несмотря на просьбы организации, утверждает он.

Акция в Австрии против депортации чеченцев, 27 декабря 2020 года

“Вызывают в полицию, вроде что-то надо подписать или продлить паспорт, – говорит Мусаитов. – Когда приходишь, задерживают, застегивают наручники и могут тут же отправить в депортационный лагерь. То есть у человека нет времени подготовиться”.

Он добавил, что о судьбе тех, кого выслали в Россию рейсом 3 декабря, пока мало что известно: удалось проследить дальнейший маршрут только двух человек. По прибытии в Чечню их вызвали в полицию, побеседовали и отпустили.

“Россия гарантирует соблюдение прав, но мы знаем, как там исчезают люди. Чтобы депортировать, должен быть суд, но власти устраивают его прямо внутри депортационной тюрьмы и сразу выдворяют. Мы не можем даже нанять адвокатов, несколько раз туда не допускали наших юристов. Нам даже неизвестны даты и время этих судов”, – поясняет Мусаитов.

Ничего не угрожает?

Бывший имам австрийского города Грац Висит Дидигов отсидел в тюрьме пять лет за визиты в его мечеть людей, которые впоследствии отравились воевать в Сирию. После освобождения у него отобрали статус беженца и пытаются выдворить в Россию.

“Ему туда нельзя, он бывший участник сопротивления (имеется в виду период российско-чеченской войны. – Прим. ред.). Это явный признак того, что ему может угрожать смертельная опасность”, – говорит Мусаитов.

В австрийской полиции полагают, что на родине ему, как и многим другим чеченцам, ничего не угрожает. От официальных комментариев в ведомстве отказались.

Жена другого заключенного депортационной тюрьмы рассказала корреспонденту Кавказ.Реалии, что статус беженца их семья получила довольно быстро – спустя всего четыре месяца после приезда в Австрию. Это было 16 лет назад, их дети родились и выросли в Европе.

“Он отсидел здесь несколько лет по надуманному обвинению, а после тюрьмы и года не успел пробыть на свободе. Он аккуратно выполнял все требования, ежедневно ходил отмечаться в полиции, все остальное время проводил дома с детьми. Первого декабря его снова арестовали и посадили в депортационную тюрьму”, – говорит собеседница, попросившая не называть ее имя из соображений безопасности.

Быстрой депортации помешал положительный тест на коронавирус. Второго декабря ее мужа доставили в госпиталь и там изолировали.

“После больницы его снова отвезли в тюрьму в Вене и намерены все-таки депортировать. Мы наняли адвоката, но он не дает гарантий, что мужа не вышлют. Он уже не считается беженцем, у нас его разрешение на временное пребывание”, – добавляет она.

“Австрия не несет ответственности”

Представитель правозащитной ассоциации “Вайфонд” в Австрии Ислам Галаев связывает волну депортаций с появлением нового правительства в Австрии.

“У чеченцев нет своего посольства, мы легкая мишень. За нас не будет спроса, если очернить. В местных СМИ нас выставляют как криминальных и неинтегрированных. На этом фоне депортируют тех, кто отсидел в тюрьме по уголовным статьям. Якобы такие люди вредят обществу”, – говорит Галаев. Он признается, что и сам не ощущает себя в безопасности.

Недавно начали отзывать статус и у тех, кто не выезжал в Россию

“Пока депортируют именно тех, кто совершил какое-то уголовное преступление, а также лишают статуса беженца и заменяют его рабочими визами тем, кто ездит домой. Но недавно начали отзывать статус и у тех, кто не выезжал в Россию”, – рассказывает собеседник.

Галаев поясняет, что, получив визу вместо вида на жительство, человек приобретает новые проблемы: для ее продления ему нужно иметь российский паспорт. Для этого надо прийти в посольство, что невозможно, если беженца в РФ преследуют. Без документа человек теряет свободу передвижения по Европе.

“Визу могут попросту не продлить, и если РФ запросит, то могут сразу же передать этого человека, так как он уже не является беженцем и Австрия не несет за него ответственности. Мы опасаемся такого развития событий”, – заключает представитель “Вайфонда”.

“В РФ их с высокой вероятностью домучают”

К массовым депортациям могли привести некие внутриполитические изменения в Австрии, полагает политолог Михаил Савва, занимающийся анализом депортационных дел и дающий экспертные заключения о наличии или отсутствии политического преследования.

Иногда у местных властей не хватает терпения

“Случаи выдачи людей, о которых я знаю, коснулись тех, кто в Европе совершал какие-то преступления или правонарушения. Иногда у местных властей не хватает терпения. Это плохо, потому что в РФ этих выданных с высокой вероятностью домучают. По прибытии российские власти возбудят уголовные дела на кого захотят. Но в тех уголовных делах, которые я рассматривал как эксперт, сами люди давали повод местным властям себя выдворить. Кто-то пошел на футбольный матч и с битой в руках устроил бойню с местными болельщиками. Получил за это уголовное дело. А потом приходит запрос от Российской Федерации, которая отслеживает эти дела. Местные власти смотрят и думают: “А зачем он нам нужен, если он так себя ведет?” – говорит Савва.

Чеченская диаспора слабо интегрируется в европейские сообщества, а ее авторитетные члены порой поощряют поведение молодежи, приводящее к дракам и столкновениям, добавляет собеседник. По данным исследования Synthesis Research, проведенного с марта по август 2020 года, лишь 5% уроженцев Чечни, которые находятся в Австрии с 2016 года, имеют работу. Только 44% чеченцев, которые были в стране с 2007 года, закрепились на рынке труда, а из приехавших в 2015 году – только 16%.

К тем, кто после высылки попадает в Чечню, может быть применен принцип коллективной ответственности, в их преследовании могут прослеживаться политические мотивы, полагает Савва. “Если человек принадлежит к семье, с которой у чеченских властей свои счеты, они используют принцип коллективной ответственности. И неважно, что конкретно этот человек ничего не сделал, но его можно использовать как инструмент давления на семью”.