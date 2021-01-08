Трамп объявил о готовности покинуть президентский пост 20 января

08.01.2021, 1:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Политическая ситуация в США после президентских выборов значительно обострилась. Накануне сторонники лидера республиканцев устроили масштабные протесты, которые перетекли в штурм Капитолия.

В результате случившегося погибли четыре человека. Моральную вину за произошедшее возложили на Дональда Трампа, который все это время не переставал утверждать о том, что его голоса на выборах были украдены.

По всей видимости до политика донесли, что сложившаяся ситуация может выйти ему боком. В том числе речь идет и о перспективе уголовного преследования за подстрекательство к нарушению конституционного строя.

Трамп выступил с экстренным обращением, сообщает CNN. Он заявил, что покинет президентское кресло уже 20 января.

При этом, по словам политика, передачи полномочий новоизбранному президенту будет мирной. Так или иначе, результаты выборов не устраивают Трампа. Стоит отметить, что на данный момент оспорить их законным путем у политика не осталось.

Ранее Конгресса США утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны. Демократ заручился более чем 300 утвержденными конгрессом голосами выборщиков.