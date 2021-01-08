 

Вирусолог оценил опасность нового штамма COVID-19

08.01.2021, 1:44, Разное
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Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что новая мутация вызвала широкий общественный резонанс. Ситуацию вокруг “британского” штамма нагнетают СМИ.

По словам специалиста, новая разновидность COVID-19 не является более опасной, чем остальные. Викулов добавил, что российские ученые уже получили “британский” штамм и сейчас изучают его. “Это не так опасно и актуально”, – подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил 4 января о начале третьего национального локдауна из-за роста новых случаев заражения COVID-19. Людей с хроническими заболеваниями просят оставаться дома.

Отметим, что после выявления новой мутации многие страны на время остановили железнодорожное и воздушное авиасообщение с Соединенным Королевством. Россия продлила запрет на полеты до 12 января этого года.

Всего коронавирусом в мире заразились 88,3 миллиона человек. На первом месте по числу инфицированных находятся Соединенные Штаты. В первую пятерку также попали Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.



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