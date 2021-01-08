Мнение: О втором дне «Спутника V»

08.01.2021, 0:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Всем купившим «дно» в апреле, второе – в подарок ©

Ну что, сказавши «А», надо говорить и «Б». Иначе будет как-то нечестно. Каминг-аут – так по полной. В продолжение вчерашнего, продолжаю сознаваться и разоружаться перед лицом своих читателей. И не своих тоже.

Хочу признаться сразу же… Первая ночка после укола «Спутником V» оказалась ещё та… Хотя поначалу ничто не предвещало…

Вообще, первые 12 часов после вакцинации не ощущалось вообще ничего. Лёгкая болезненность в месте укола – не в счёт, она в принципе может быть после любой инъекции. Что я уже знал по многолетнему опыту прививок от гриппа.

Они, к слову, проходили вообще без последствий. Не только недомогания не случалось, но и даже малейшего намёка на него. Стаж вакцинации тут – лет 18 точно.

Грешным делом подумал, что и со «Спутником V» пронесёт. Тем более, что почитав многочисленные отзывы добровольцев-предшественников, я уже знал, что основные неприятности при первом уколе начинаются через 6-8 часов после вакцинации. Тут прошло уже полсуток – и хоть бы хны.

С этим самонадеянным ощущением и лёг спать, предварительно поговорив с читателями о судьбах Америки. Но спокойного отдыха не получилось. Примерно в 7 утра начался жуткий озноб. Всё тело тряслось, как небольшой вибропресс. Что весьма огорчительно, так это температура. Она, зараза, как была 36,3 °C перед сном, так и ни на один дециградус не сдвинулась.

В итоге выпил тёплого чаю с мёдом и кое как уснул снова. Но тут заныло-заболело плечо в месте укола. Будто кто-то засадил в него кулаком. Но синяка не было, только лёгкая припухлость. Часа полтора продолжалась эта катавасия. Потом всё же Морфей сжалился.

Наутро – хотя для нормальных людей был глубокий полдень – ощущения были тоже не айс. Как на второй день средней ОРВИ, когда лихорадка прошла, но вся прочая симптоматика осталась. Через силу позавтракал, снова чай, снова сон. Но уже без колотуна. Потом опять период бодрствования, когда неприятные ощущения уходили одно за другим.

После 6 вечера накрыла страшная усталость. Глаза слиплись сами собой. Ещё 3,5 часа сна. И вот теперь – почти норм. Т = 36,9 °C, слабости нет, болей нет, разве что лёгкая заторможенность движений и реакций. Но это если придираться.

Вывод: прививка «Спутником V» – совсем не то же, что сезонная вакцинация от гриппа, но тоже вполне терпима. Таблетками не пользовался, умеренная еда, обильное теплое питьё и много-много сна помогли купировать негативную симптоматику. В остальном, всё как обычно. И, да, градус патриотизма ни капли не вырос.

Надеюсь, кому-то этот #лытдыбр может оказаться полезен.

А вы будете прививаться от CoVID-19?