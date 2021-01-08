 

Bitcoin впервые в истории пробил отметку в $40 тысяч

08.01.2021, 0:50, Разное
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Курс биткоина впервые за историю существования криптовалюты превысил отметку в $40 тысяч.

По данным Coindesk, цена криптовалюты на 21:29 мск составляла $40169.

За последние сутки курс биткоина вырос на 13,45%. Цена криптовалюты удвоилась с начала декабря.

За ростом курса криптовалюты последовала ликвидация 100 тысяч позиций трейдеров. В течение суток пользователи потеряли около $800 млн.

Предыдущая психологическая отметка в $30 тыс. была пройдена 2 января.

На долю биткоина приходится около 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

Аналитик портала Bitcoinist Яшу Гола ранее заявлял РБК, что причины роста биткоина — новые меры поддержки экономики, которые США могут принять на фоне кризиса, приход на рынок нового институционального инвестора (так как корпорация Greenpro Capital, по словам Гола, намерена привлечь 100 млн для покупки биткоина) и интерес к криптовалюте со стороны розничных инвесторов.

Источник: Новая газета



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