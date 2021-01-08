Пентагон гарантировал мирную передачу власти Байдену

08.01.2021, 0:18, Новости дня

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Министерство обороны США выполнит обязанности по обеспечению своевременной и мирной передачи власти администрации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена 20 января, говорится в заявлении исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера.

«Я и мои подчиненные в министерстве обороны продолжаем выполнять свои обязанности в соответствии с нашей присягой, и мы проведем своевременную и мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января», – приводит текст заявления главы Пентагона ТАСС.

Миллер также осудил произошедшее в среду «насилие на Капитолийском холме», подчеркнув, что подобные действия противоречат принципам американской конституции. «Я категорически осуждаю подобные акты насилия, направленные против нашей демократии», – сообщил и. о. главы Пентагона.

«Функционирование наших республиканских органов, возможно, и было нарушено, но это не подорвало решимость наших законодателей вести работу во благо народа. Благодаря их усилиям, поддержанным местными и федеральными правоохранительными органами и Национальной гвардией, попытки тех, кто пытался помешать работе наших органов власти, провалились», – сообщил Миллер.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.