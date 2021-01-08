Мнение: Советский Союз это Феникс

08.01.2021, 0:10, Разное

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Когда я ошибаюсь, то надо мне отдать должное – я ошибаюсь по крупному.

Я везде писал и говорил, что Советский Союз сдох в 1991 году, и теперь я могу честно сказать – я очень сильно ошибался.

Пациент в 91 году не умер, ему пришлось ампутировать кое-какие члены, пересадить кое-какие внутренние органы, он впал в кому, но благодаря чудесам российской политики и верному уходу русского народа, величайшая трагедия ХХ века стала разворачиваться взад и превращаться в трагикомедию.

Прямо по рецепту классиков: история повторяется дважды – сначала как трагедия, потом как фарс….в российском варианте.

За 30 лет Россия и товарищи, в ней обитающие, умудрились практически воссоздать не очень смешнyю пародию на великий и вечный Советский Союз.

Вечно мудрый генсек, пардон, президент, который будет управлять страной с помощью Политбюро, пардон, Государственного Совета и передовиков производства, пардон, верноподанных олигархов, которым отданы на откуп природные ресурсы страны.

Всесильные жандармы, пардон, КГБ, ещё один пардон, ФСБ. Репрессии против инакомыслящих от арестов за одиночные пикеты, неправильные стихи до обычного убийства или попыток убийства в подворотне или просто на мосту.

Подавление независимой прессы, правозащитных организаций, создание иностранных агентов из обычных граждан. Контроль за тем, кто может выезжать из страны, а кто не может.

Мишура так называемых выборов, результаты которых четко и ясно определены в Кремле, пренебрежение не только мировыми законами, но и своими собственными, воинственная агрессивность, которая подкрепляется большими расходами на военщину, чем на медицину.

Насаждение в обществе психологии осажденной крепости, вокруг которой злобствуют украинские империалисты. Агрессия против соседей….

Добавьте к этому контроль за стоимостью сахара и гречки и получите Союз в миниатюре. В миниатпре, которая кончит как и оригинал, но успеет при этом всем напакостить.