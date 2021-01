Пелоси заявила, что Трамп “сделал наибольший из его подарков Путину”

08.01.2021, 0:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на сегодняшней пресс-конференции назвала действия президента Дональда Трампа 6 января подарком главе российского государства Владимиру Путину. Видео выступления опубликовано в ее Twitter.

По мнению Пелоси, 6 января Трамп “сделал наибольший из его многочисленных подарков Путину”.

“Этот президент – инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп”, – сказала Пелоси.

Yesterday, American democracy came under attack — but we refuse to be bullied into abandoning our duty to work #ForThePeople. https://t.co/6KoVAVbZh7

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 7, 2021

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был не согласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал “упорядоченную передачу власти” Байдену.