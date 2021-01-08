Конгресс США утвердил Байдена победителем выборов, 0,5 млн украинцев получили помощь в связи с локдауном. Главное за день

08.01.2021, 0:08, Новости дня

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Победа Байдена над Трампом

Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена над президентом США Дональдом Трампом в голосовании коллегии выборщиков на президентских выборах. Байден получил 306 голосов, Трамп – 232.

Трамп пообещал “упорядоченную передачу власти” Байдену.

Американское издание Axios сообщило, что в Республиканской партии рассматривают несколько вариантов мер влияния на Трампа с целью предотвращения новых беспорядков в стране до окончания его президентского срока. Среди них: порицание, импичмент и применение 25-й поправки к конституции США.

ФБР попросило американцев помочь собрать информацию об участниках штурма Конгресса. В числе сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий, были члены двух правых экстремистских организаций, нескольких из них полиция идентифицировала.

Локдаун в Украине и помощь предпринимателям

Единоразовую помощь 8 тыс. грн в связи с введением в Украине “карантина зимних каникул” получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников, им перечислили 3,64 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Локдаун в Украине состоится в запланированные даты. Жесткие карантинные ограничения будут действовать с 8 января по 24 января включительно, сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

За день до локдауна украинский бизнес не понимает, по каким правилам будет работать во время “карантина зимних каникул”, об этом заявили в Европейской бизнес-ассоциации.

Санкции против России

Посол Великобритании Мелинда Симмонс опровергла информацию о якобы ослаблении санкционного режима против России после выхода Великобритании из Евросоюза.

Маск стал самым богатым в мире

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска выросло до $188,5 млрд. В рейтинге богатейших людей мира Маск потеснил с первой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса.

Ястремскую отстранили от турниров

Украинскую теннисистку Даяну Ястремскую отстранили от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы. Спортменка, комментируя в Twitter сложившуюся ситуацию, отметила, что не принимала запрещенные вещества.

Аккаунты Трампа в соцсетях

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что Трамп минимум две недели – до инаурурцаии нового президента США не сможет пользоваться своими страницами в Facebook и Instagram, потому что “в этот период риски слишком высоки”.