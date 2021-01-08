 

Пелоси: Мой телефон взрывается от слов “импичмент, импичмент, импичмент”

08.01.2021, 0:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на сегодняшней пресс-конференции призвала к срочному отстранению президента Дональда Трампа от власти. Видео выступления опубликовано в ее Twitter.

Пелоси назвала президента Трампа “очень опасным человеком, который не должен оставаться у власти”, добавив, что “это срочно. Это чрезвычайная ситуация высочайшего масштаба”.

На вопрос, как долго она будет ждать, чтобы увидеть, будет ли задействована 25-я поправка (поправка определяет порядок установления временной недееспособности президента США, вице-президент начинает исполнять его обязанности. – “ГОРДОН”), прежде чем попытаться провести импичмент, Пелоси ответила: “Хотя осталось всего 13 дней, любой день может стать для Америки шоу ужасов”.

По словам спикера, многие конгрессмены также в этом заинтересованы “Мой телефон взрывается от слов «импичмент, импичмент, импичмент”, – подчеркнула она.

На вопрос о том, сколько времени она даст вице-президенту Майку Пенсу, чтобы принять меры, Пелоси ответила: “Я не знаю, как быстро он может отреагировать, посмотрим. Я не думаю, что потребуется много времени, чтобы получить ответ от вице-президента. Будет либо да, либо нет”.

Yesterday, American democracy came under attack — but we refuse to be bullied into abandoning our duty to work #ForThePeople. https://t.co/6KoVAVbZh7

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 7, 2021

В Конгрессе США уже готовят документы для инициирования импичмента Трампа. Кризис был вызван призывом Трампа к своим соратникам идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге митингующие взяли штурмом Капитолий, во время беспорядков погибло четыре человека, а в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

Если Палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, то это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”. 

В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джексона и Билла Клинтона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В Москве проходит парад Победы. В 40 регионах парады отменили или провели без зрителей

31.08 / Президент Германии осудил попытку демонстрантов прорваться в рейхстаг

11.09 / Microsoft подозревает российских хакеров из Fancy Bear в атаке на консультантов Байдена

22.07 / Стали известны детали кэшбека за туры по России

02.12 / Скорость распространения связи 5G по миру оказалась выше, чем ожидалось

21.07 / Создан тест для выявления рака за четыре года до его проявления

21.12 / “Настроение хорошее”. Труханов выздоровел от COVID-19

20.11 / 73 года в браке. Букингемский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II c мужем

09.07 / Independent – лондонская полиция извинилась перед темнокожей спортсменкой — после того, как выволокла её из машины и заковала в наручники

02.08 / Independent – суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, сославшись на предвзятость присяжных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска