Пелоси: Мой телефон взрывается от слов “импичмент, импичмент, импичмент”

08.01.2021, 0:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на сегодняшней пресс-конференции призвала к срочному отстранению президента Дональда Трампа от власти. Видео выступления опубликовано в ее Twitter.

Пелоси назвала президента Трампа “очень опасным человеком, который не должен оставаться у власти”, добавив, что “это срочно. Это чрезвычайная ситуация высочайшего масштаба”.

На вопрос, как долго она будет ждать, чтобы увидеть, будет ли задействована 25-я поправка (поправка определяет порядок установления временной недееспособности президента США, вице-президент начинает исполнять его обязанности. – “ГОРДОН”), прежде чем попытаться провести импичмент, Пелоси ответила: “Хотя осталось всего 13 дней, любой день может стать для Америки шоу ужасов”.

По словам спикера, многие конгрессмены также в этом заинтересованы “Мой телефон взрывается от слов «импичмент, импичмент, импичмент”, – подчеркнула она.

На вопрос о том, сколько времени она даст вице-президенту Майку Пенсу, чтобы принять меры, Пелоси ответила: “Я не знаю, как быстро он может отреагировать, посмотрим. Я не думаю, что потребуется много времени, чтобы получить ответ от вице-президента. Будет либо да, либо нет”.

Yesterday, American democracy came under attack — but we refuse to be bullied into abandoning our duty to work #ForThePeople. https://t.co/6KoVAVbZh7

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 7, 2021

В Конгрессе США уже готовят документы для инициирования импичмента Трампа. Кризис был вызван призывом Трампа к своим соратникам идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге митингующие взяли штурмом Капитолий, во время беспорядков погибло четыре человека, а в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

Если Палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, то это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”.

В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джексона и Билла Клинтона.