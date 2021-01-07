Мятеж не мог закончиться удачей

07.01.2021, 23:58, Разное

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После штурма Капитолия Трампа хотят лишить поста через 25-ю поправку. Как она работает?

6 января тысячи сторонников Дональда Трампа, среди которых были и правые радикалы, ворвались в Капитолий во время заседания Конгресса, заняли офисы, разбили стекла и начали выносить имущество. Пока еще действующий президент отказывается признавать поражение на выборах, хотя ни один из легальных способов оспорить результаты голосования не обернулся для него удачей. Собрав своих избирателей в Вашингтоне, он призвал их к действиям с трибуны, после чего начался мятеж, в ходе которого погибли четыре человека.

Чиновники Белого дома один за другим уходят в отставку, а правительство США хочет самостоятельно передать власть от Трампа к вице-президенту Майку Пенсу за 13 дней до инаугурации Байдена.

Демократ Дэвид Чичиллине опубликовал письмо, в котором предложил применить 25-ю поправку к Конституции США, то есть признать Трампа неспособным исполнять обязанности. О похожих планах правительства сообщают Reuters, CBS и бывшие служащие кабмина. Многие оппоненты Трампа всерьез беспокоятся, что он может предпринять непредсказуемые шаги в последние дни своего правления. Проблема лишь в том, что опыт применения этой поправки крайне мал. Разбираемся, какие скрытые возможности Конституции США мы сможем увидеть в ближайшее время.

Капитолий, занятый сторонниками Дональда Трампа. Фото: Getty Images

25-я поправка. Что в ней написано

Поправка XXV к Конституции США в широком смысле регулирует правила передачи власти и определяет случаи недееспособности президента. Если глава государства по абсолютно любой причине не способен исполнять возложенные на него обязанности, политическая система Штатов регулируется именно этой поправкой от 1967 года.

Когда президент больше не может или не хочет руководить страной, он должен сообщить об этом парламенту (Конгрессу). Чаще всего такой возможностью пользуются, если глава государства ложится на операцию под общим наркозом. Пока президент находится без сознания, вице-президент встает во главе политического руководства. Как только президент восстанавливается, он вновь должен послать уведомление в Конгресс и вернуться на пост.

Кто может признать президента неспособным выполнять обязанности, кроме него самого

Четвертый раздел 25-й поправки определяет, как происходит смена власти, если президент объективно не может больше управлять страной, но при этом не осуществляет трансфер полномочий самостоятельно.

Именно этой нормой могут воспользоваться министры, чтобы отстранить Трампа быстро, не прибегая к процедуре импичмента.

Проблема лишь в том, что в истории США еще не было прецедента с применением положений раздела IV.

Согласно тексту положения, вице-президент и высшие должностные лица (в данном случае, главы департаментов, то есть министры) должны большинством голосов признать Трампа непригодным для президентского кресла. Спикер Палаты представителей и временный председатель Сената принимают заявление вице-президента и министров, после чего Майк Пенс, уже выступивший против Трампа 6 января в Конгрессе, незамедлительно становится президентом США до вступления в должность Байдена.

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Трамп может подать ответное уведомление в Конгресс о том, что он все же способен управлять государством. У Пенса и правительства, согласно тексту поправки, будет ровно четыре дня, чтобы оспорить заявление Трампа через парламент. Если между чиновниками разгорится конфликт, обеим палатам придется в течение 48 часов собраться и решить, кто же будет возглавлять США до 20 января. Правда, даже в случае осуществления всех прописанных в Конституции процедур, одна из сторон займет Овальный кабинет лишь на несколько суток.

Как быть, если и президента, и вице-президента признают непригодными для должности

«Третьи лица» американского государства — председатели обеих палат Конгресса, именно они возглавляют США в случае смерти или болезни президента и вице-президента. Для спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и временного президента Сената Чака Грассли такой исход считается нежелательным — оба политика будут вынуждены оставить парламентские должности, чтобы исполнять функции президента всего несколько дней.

Зачем нужно столько условий передачи власти

До принятия поправки в 1960-х президенты справлялись с передачей полномочий вице-президентам без прописанных норм. 9-й президент США Уильям Харрисон пробыл в должности всего месяц и умер в 1841 году. Тогда вице-президент Джон Тайлер взял на себя функции главы государства, однако было не вполне ясно, кто он теперь — исполняющий обязанности или полноценный президент. Тайлер считал, что ему не нужно проходить инаугурацию, так как он уже приведен к присяге, и при этом отказывался подписывать документы как и.о. президента. В итоге вице-президент все таки произнес президентскую клятву, тем самым установив прецедент.

Фото: Getty Images

В 1950-х Дуайт Эйзенхауэр попытался закрепить порядок временной передачи полномочий вице-президенту двусторонним соглашением с Ричардом Никсоном. Никсон действительно брал на себя отдельные функции президента, когда здоровье не позволяло Эйзенхауэру работать, но при этом не называл себя главой государства.

В 1963 году, после убийства Джона Кеннеди и передачи власти вице-президенту Линдону Джонсону, руководство страны решило закрепить в Конституции различные сценарии перехода власти при недееспособности главы государства. Трагедия с Кеннеди и опасения времен Холодной войны заставили Джонсона продвинуть 25-ю поправку в 1965 году, чтобы исключить ситуацию, при которой проблемы президента со здоровьем могут рождать споры в высших эшелонах власти.

Поправку использовали шесть раз, но Трамп не передавал полномочия даже во время болезни

В XX веке 25-я поправка позволила назначить двух вице-президентов, а вице-президенту Джеральду Форду возглавить страну после Уотергейтского скандала с Ричардом Никсоном. Джордж Буш-старший также ненадолго подменял президента Рональда Рейгана в 1980-х, пока тому делали колоноскопию.

История с колоноскопией повторилась и с сыном Буша, Джорджем Бушем-младшим. В 2000-х он передавал полномочия вице-президенту Дику Чейни, пока проходил исследования под наркозом.

Дональд Трамп же отказался уведомлять парламент о своей временной недееспособности, когда заболел коронавирусом в октябре 2020 года.

После этого Нэнси Пелоси заявила, что будет добиваться возможности для Конгресса инициировать передачу полномочий президента в соответствии с 25-й поправкой, однако этот проект до сих пор не рассматривался.

Фото: Getty ImagesЧто мешало применить раздел IV раньше

В 1987 году политический истеблишмент США был всерьез озабочен возможной деменцией президента Рейгана. Чиновники Белого дома тогда обсуждали возможность применения четвертого раздела 25-й поправки и хотели оценить психическое состояние Рейгана в личных беседах перед тем, как огласить предложение министрам или вице-президенту. Однако на встречах Рейган вел себя адекватно и мог обсуждать сложные темы, поэтому возможность инициировать его отставку отложили. В 1994 году Рональду Рейгану все же поставили диагноз «Болезнь Альцгеймера».

Вторая неудачная попытка применения этой нормы — скандал с экс-директором ФБР Джеймсом Коми в 2017 году, которого Трамп неожиданно уволил после расследования по делу о переписке Хиллари Клинтон. Чиновники правительства тогда пытались обсудить отставку Трампа с министрами и вице-президентом Пенсом, однако Пенс отказался рассматривать вопрос о несоответствии президента занимаемой должности.

Никита Кондратьев

руководитель службы информации