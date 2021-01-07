Мнение: Конгресс утвердил победу Байдена

07.01.2021, 23:42, Разное

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Конгресс США официально утвердил победу Байдена на президентских выборах в США несмотря на продолжающиеся в Вашингтоне столкновения протестующих с полицией.

Инаугурация пройдет 20 января на фоне действующего комендатского часа и попыток объявить импичмент Трампу.

Вслед за Пенсом, из окружения Трампа начался исход различных чиновников и функционеров.

Трамп официально объявил, что 20 января сдаст власть, несмотря на то, что с итогом выборов он не согласен. "Трамп слил" (с)

Если бы Соединенные Штаты увидели, что Соединенные Штаты делают в Соединенных Штатах, Соединенные Штаты вторглись бы в Соединенные Штаты, чтобы освободить Соединенные Штаты от тирании Соединенных Штатов (с)