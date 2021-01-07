 

Мнение: Гармония

07.01.2021, 23:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Занесло сегодня в Национальную библиотеку Татарстана…

Еще в советское время здание было построено как Ленинский мемориал, после развала СССР мемориал переименовали в Национальный культурный центр. А сейчас здесь будет работать Национальная библиотека…

Библиотеке, по-моему, здесь самое место.

К слову, вот эта композиция была здесь еще с советских времен.

По-моему,  сейчас она  смотрится очень гармонично. Надо ли обьяснять почему?  Или и так все понятно?

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Омские врачи предложили «отравить» Навального еще раз

01.07 / Мнение: Физиономии

29.10 / При поддержке “Единой России” пройдет концерт памяти скрипача Дмитрия Когана

26.06 / Мнение: Посольство США нарушило российский закон “дважды” – посол и дипломаты должны быть высланы из России

12.08 / Мнение: Настоящий МИЛИЦИОНЕР. Герой. Емельянов Егор

22.10 / Мнение: С учителем из Франции оказалось не всё так просто

11.03 / Мнение: История о ночном клубе

28.12 / В Коми маленькая собачка спасла ребенка от волка

18.11 / Светлаков сделал заявления после попадания в больницу с COVID-19

04.08 / Солнце приводит к выработке иммунитета, борющегося с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска