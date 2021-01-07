Мнение: Гармония

07.01.2021, 23:32, Разное

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Занесло сегодня в Национальную библиотеку Татарстана…

Еще в советское время здание было построено как Ленинский мемориал, после развала СССР мемориал переименовали в Национальный культурный центр. А сейчас здесь будет работать Национальная библиотека…

Библиотеке, по-моему, здесь самое место.

К слову, вот эта композиция была здесь еще с советских времен.

По-моему, сейчас она смотрится очень гармонично. Надо ли обьяснять почему? Или и так все понятно?