Мнение: Гармония
07.01.2021, 23:32,
Разное
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Занесло сегодня в Национальную библиотеку Татарстана…
Еще в советское время здание было построено как Ленинский мемориал, после развала СССР мемориал переименовали в Национальный культурный центр. А сейчас здесь будет работать Национальная библиотека…
Библиотеке, по-моему, здесь самое место.
К слову, вот эта композиция была здесь еще с советских времен.
По-моему, сейчас она смотрится очень гармонично. Надо ли обьяснять почему? Или и так все понятно?
Источник: Ирек Муртазин
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