 

Погибшая в Капитолии женщина предрекла в соцсетях «шторм»

07.01.2021, 23:26, Новости дня
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Погибшая во время беспорядков в Капитолии Эшли Бэббит была активной сторонницей действующего президента США Дональда Трампа и называла акцию протеста в Вашингтоне «штормом», сообщили американские СМИ.

За день до событий в столице США Бэббит оставила в своем Twitter пост, в котором написала, что «ничто нас не остановит… они могут пытаться и пытаться, но пришел шторм, и он дойдет до округа Колумбия менее чем через 24 часа, – передает РИА «Новости».

Отмечается, что женщина была политически активна, есть даже несколько видеозаписей, на которых она рассуждает на тему ситуации на границе с Мексикой и критикует представителей Демократической партии, обвиняя их в том, что они «отказываются сделать выбор в пользу Америки, а не своей глупой политической партии».

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.



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