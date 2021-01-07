Спикер Палаты представителей призвала отстранить Трампа от власти

07.01.2021, 23:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси высказалась за использование положений 25-й поправки к Конституции Соединенных Штатов для отстранения действующего американского президента Дональда Трампа от власти.

«Я присоединюсь к лидеру демократов в Сенате, призывая вице-президента отстранить этого президента [от власти], немедленно воспользовавшись 25-й поправкой. Если вице-президент и кабинет не будут действовать, то Конгресс может быть готов двигаться вперед с импичментом. Таково подавляющее мнение моей фракции», – приводит текст письменного заявления Пелоси ТАСС.

Спикер Палаты представителей Конгресса США выступила с утверждением, что беспорядки, которые устроили в здании Капитолия протестующие против итогов выборов, являются актом, «спровоцированным президентом США».

Пелоси также назвала Трампа «очень опасным человеком», который не должен оставаться в должности главы Соединенных Штатов. «Это безотлагательный [вопрос]», – подчеркнула она, говоря об отстранении Трампа от власти и назвав ворвавшихся в здание Капитолия террористами.

«Я ожидаю от уходящего вице-президента [Майкла] Пенса быстрое принятие решения о том, использует ли он 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти», – отметила спикер.

«Президент Соединенных Штатов спровоцировал вооруженное восстание против Америки», – продолжила демократ. По ее словам, «любой день может стать шоу ужасов для Америки».

Спикер Палаты представителей Конгресса США выступила с утверждением, что имело место «попытка переворота со стороны президента Трампа» и его сторонников.

«Необходимо также привлечение к ответственности республиканцев в Конгрессе, которые продвигали <…> теории заговоров, спровоцировавшие насилие и вдохновившие толпу», – сообщила Пелоси.

По ее словам, законодатели от Республиканской партии в среду продолжали «проталкивать ложь, лежавшую в основе нападения» на Конгресс и саму демократию в США.

Согласно 25-й поправке к Конституции США, вице-президент Соединенных Штатов занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий американского президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.