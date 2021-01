Бывшему и.о. главы “Укравтодора“ Новаку предъявили новые обвинения

07.01.2021, 23:16, Новости дня

Сотрудники Гданьского отделения Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали трех предпринимателей, они, по данным следствия, давали взятки бывшему и.о. главы “Укравтодора” Славомиру Новаку. О задержании 7 января подтвердили в польском ЦБА.

По информации агентства RMF 24, задержаны Łukasz Z – бывший президент варшавской компании (Новак является ее президентом и совладельцем), Pawеł G. – вице-президент компании, предоставляющей услуги по инженерии и проектированию (работала в Украине), а также Grzegorz W. – предприниматель, компания которого предоставляет услуги в сфере страхования.

Новак уже заслушал дополнительные обвинения, однако из-за проведения следственных действий с задержанными правоохранители отказались предоставить подробную информацию об их содержании.

Следующее судебное заседание по делу Новака запланировано на 13 января. Как отмечает RMF 24, прокуроры будут просить суд продлить арест бывшему и.о. главы “Укравтодора”.

Новак исполнял обязанности главы “Укравтодора” с октября 2016-го по сентябрь 2019 года. После увольнения по собственному желанию он вернулся в Польшу.

Летом 2020 года Новака и еще нескольких человек задержали в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. Прокуратура Варшавы предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций в 2016–2019 годах Новак получил более 1,3 млн злотых (около $346 тыс.). По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован на три месяца. 24 ноября Апелляционный суд Варшавы продлил арест для экс-главы “Укравтодора“ до января 2021 года. Новака подозревают в совершении 11 коррупционных деяний.