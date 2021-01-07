 

Жизни трехлетнего ребенка, которого в Киеве из окна восьмого этажа выкинула мать, ничто не угрожает

07.01.2021, 23:16, Новости дня
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Трехлетний мальчик, которого 6 января из окна многоэтажки на проспекте Романа Шухевича в Киеве выкинула мать, находится в реанимации больницы “Охматдет”. Об этом 7 января в Facebook сообщила общественная организация “Автопатруль Майдан”.

По ее информации, операция ребенку не понадобилась, его жизни ничто не угрожает. Мальчика опекают тетя и бабушка.

“Клинике дополнительная помощь на лечение ребенка пока не нужна”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/autopatrolmaidan/posts/814240265791712

38-летней матери ребенка сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка ( ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Об этом 7 января сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

“6 января в 14.29 в дежурную часть Днепровского управления полиции ГУ Нацполиции поступило сообщение о том, что с восьмого этажа дома выпал ребенок. Травмированного трехлетнего мальчика госпитализировали в больницу “Охматдет” в тяжелом состоянии. В ходе проведения следственных действий установлено, что к падению мальчика причастна его мать. Во время задержания она сообщила, что выбросила из окна сына и не хочет жить”, – сказано в сообщении.

Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4114267785251219

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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