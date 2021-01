Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию

07.01.2021, 23:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Избранный президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в том, что тот подстрекал к насилию, что вылилось в произошедших накануне беспорядках в Вашингтоне. Видео выступления было опубликовано в его Twitter.

Он обвинил действующего президента в том, что он “развязал тотальное нападение на институты демократии” США. По мнению Байдена, за четыре года у власти Трамп “ясно выразил свое презрение к нашей демократии, нашей Конституции и верховенству закона”.

Байден резко высказался в адрес Трампа, заявив, что он “подстрекал толпу к нападению на Капитолий, пыталc использовать толпу, чтобы заставить замолчать голоса почти 160 миллионов американцев, которые набрались храбрости перед лицом пандемии, которая угрожала их здоровью и их жизни, чтобы проголосовать за священный бюллетень”.

Байден подчеркнул, что сторонники Трампа, которые проникли в здание Капитолия, являются террористами. “Это не было инакомыслие, это не был беспорядок, это не был протест. Это был хаос. Не смейте называть их протестующими. Они были бунтующей толпой. Мятежники. Местные террористы”, – заявил политик.

What we witnessed yesterday was not dissent — it was disorder.

They weren’t protestors — they were rioters, insurrectionists, and domestic terrorists.

I wish we could say we couldn’t see it coming, but that isn’t true. We could.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 7, 2021

Байден назвал 6 января одним из самых мрачных дней в истории Америки и повторил, что это было “беспрецедентным нападением на нашу демократию”.

В то же время, политик заявил, что не будет отвечать на вопросы, касающиеся применения 25-й поправки (определяющей порядок действий при импичменте президента) к Трампу.

It’s time for a Department of Justice that serves the interests of the people — not a presidency. Tune in as I introduce key nominees to lead the Department. https://t.co/8eIm9NvQS8

— Joe Biden (@JoeBiden) January 7, 2021

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал “упорядоченную передачу власти” Байдену.