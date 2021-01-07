 

Мнение: Иракский суд выдал ордер на арест Трампа

07.01.2021, 22:50, Разное
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Верховный судебный совет Ирака выдал ордер на арест пока еще действующего президента США Дональда Трампа за причастность к убийству генерала КСИР Кассема Сулеймани и главы "Хашд Шааби" Абу-Мухандиса.
Ордер выдан после того, как завершилось предварительное следствие в рамках поданного заявления семьи Мухандиса, в котором та требовала расследования и наказания виновных в организации бессудного убийства.
Решение о выдаче ордера принял судья Следственного Суда Ар-Расафа. Трампу предъявлены обвинения в соответствии с положениями статьи 406 Уголовного кодекса Ирака. Трамп будет обвинен в умышленном убийстве.
Суд также заявил, что продолжит выяснять круг ответственных за организацию убийства Сулеймани и Мухандиса и привлекать их к юридической ответственности.
Разумеется, в иракскую тюрьму Трампа не посадят, но в рамках юридических процедур, он может быть осужден заочно.

Источник: Colonel Cassad



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