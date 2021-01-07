 

Мнение: Зачем вспомнили прошлогодний визит Путина в Сирию?

07.01.2021, 22:40, Разное
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Пять лет назад мне довелось побывать в командировке в Сирию. Конечно, интерес к событиям на этой многострадальной земле у меня появился раньше, но именно с января 2016 года слежу за новостями из Сирии уже глазами человека, который там был и о многом узнал не понаслышке.

Возможно, что именно поэтому мне показались очень вычурнуми слова министра обороны России Сергея Шойгу о прошлогоднем визите в Дамаск президента России.

«Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения. <…> А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще и любого голливудского, и любого другого» – заявил Шойгу в документальном фильме с очень пафосным названием «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск».

Еще в прошлом году писал про визит Путина в Дамаск, состоявшийся через несколько дней после того, как в международном аэропорту Багдада американская ракета убила высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

Дословно:

Если американцы смогли нанести удар по аэропорту Багдада, не могли ли они нанести точно такой же удар по аэропорту Дамаска? Или приземление самолета Путина в аэропорту Дамаска было согласовано с Израилем и США?

Что не говори, а Израиль периодически наносил удары по окрестностям аэропорта столицы Сирии… Дамаск – все-таки не Латакия. В Латакии-то небо надежно перекрыто средствами ПВО, поэтому, когда президентский самолет приземлялся на авиабазе Хмейним, не было никаких сомнений, что это безопасно…

А еще интересно, зачем Путин полетел в Сирию? И именно на Рождество? Возникла экстренная необходимость снова продемонстрировать, что Путин не слил Башара Асада?
Отсюда

Прошел год. Стране раскрыли некоторые детали обеспечения безопасности Путина во время визита Дамаск. Но я до сих пор не знаю ответа на вопрос, зачем 7 января 2020 года Путин летал в Сирию?

Но есть предположение, зачем через год народонаселению решили напомнить про прошлогодний полет Путина в Сирию. Видимо, в Кремле решили, что надо добавить в образ главы государства мужественности и героизма. Мол, подпотускнел этот образ за время коронавирусного заточения….

Фотографии визита Путина в Сирпию 7 января 2020 года отсюда
На остальный фотографиях – авиабаза Хмеймим, январь 2016 года.

Источник: Ирек Муртазин



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