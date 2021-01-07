 

Мнение: Штурм Капитолия, потеря связи с реальностью и возраст российской власти

07.01.2021, 22:36, Разное
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1. Сторонники Трампа заставили весь мир прильнуть к голубым экранам мониторов, внезапно взяв мирным штурмом здание Капитолия в Вашингтоне. Яркая и беспорядочная толпа безоружных протестующих вошла в храм американской демократии, чтобы выразить протест против украденных у народа выборов и сделать несколько фотографий в зале Сената:



Как верно отмечают читатели, на общее положение дел в США штурм Капитолия не повлиял. Дональд Трамп по-прежнему вынужден считаться с тем фактом, что Америкой управляет не президент, не конгресс и не сенат, а «люди с кейсами в чёрных пиджаках и галстуках»:

https://www.youtube.com/watch?v=FyK3Z0BRSQ4

К сожалению, американский режим и на этот раз не сумел удержаться без стрельбы. Наймиты глубинного государства застрелили красивую девушку, ветерана военно-воздушных сил, пока та стояла около дверей:

https://ria.ru/20210106/strelba-1592172432.html
https://iz.ru/1108876/2021-01-07/ranenaia-pri-shturme-kapitoliia-zhenshchina-skonchalas

Полагаю, Россия, Китай и другие цивилизованные страны должны наложить на США совместные санкции в наказание за этот кровавый акт тирании.

2. Виктор Мараховский приводит пример одного из риторических заклинаний западных СМИ и российской «оппозиции»:

https://t.me/vmarahovsky/1741

…в той же статье DW я встретил прекрасный обиженный оборот: “Россия изолирована, но не хочет этого признавать. Похоже, Путин утратил связь с реальностью”.

Я хихикнул, потому что это тоже совершенно неубиваемая фраза. Кажется, я впервые прочёл её в 2011 году – и с тех пор В.В. Путин всё теряет и теряет связь.

2012 год, “Карнеги.Европа”, текст “Конец путинской эры”: “Похоже, Путин теряет связь с российским обществом”.

2014 год, “Гардиан”: “Путин потерял связь с реальностью”.

2015 год, Би-Би-Си: “Медиа-академик Анна Качкаева считает, что Путин, конечно, потерял связь с реальностью”.

2020 год, весна, Москоу Таймс: “Путин потерял связь с реальностью”, говорит Татьяна Становая, основатель политаналитического проекта R.Politik”.

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как гибнет Россия, как катится в пропасть Америка и как Путин теряет связь с реальностью, ув. друзья.

3. На Руксперте вышла статья со списком действующих российских министров и губернаторов, в которой указывается их возраст:

https://ruxpert.ru/Партийный_и_возрастной_разрез_российских_чиновников_высшего_звена_на_1_января_2021_года

Большинство высших руководителей в России – это люди в возрасте от 40 до 60 лет. Старше 70 или моложе 30 – единицы, старше 60 – весьма небольшое меньшинство.

Россией управляют зрелые и опытные люди, при этом никакого намёка на геронтократию (подобную американской) у нас даже и в помине нет.

Источник: Место для дискуссий



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