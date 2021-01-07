 

Россиянина Тюрина приговорили в США к 12 годам заключения

07.01.2021, 22:34, Новости дня
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Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления.

«Приговор составляет в общей сложности 144 месяца лишения свободы», – передает  ТАСС слова судьи Лоры Тейлор Суэйн.

Уточняется, что после освобождения Тюрин будет депортирован в Россию. Отмечается, что в тюрьме житель России заразился COVID-19, что было принято во внимание судом.

Власти США утверждают, что Тюрин якобы причастен к хакерским атакам на финансовые структуры, брокерские конторы и СМИ. В частности, его обвиняют в компьютерных взломах и банковском мошенничестве. В сентябре 2019 года он признал свою вину в суде США.



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